昨(3日)是永遠的女神林青霞67歲生日，今(4日)她特地在微博發文，並公開貴氣逼人美照，駐齡有術的好狀態，讓網友都驚艷不已。

林青霞在微博寫下：「希望你過得好，什麼事都難不倒，所有快樂在身邊圍繞，一直到老」，並曝光頂著紅唇、穿著背心洋裝的美照，戴著巨大鑽戒和耳環的她，看上去貴氣逼人，臉色紅潤、皮膚緊緻，一點也看不出歲月痕跡，讓網友都狂讚她美一輩子。

林青霞40歲時嫁給香港富商邢李㷧，而在她60歲時，邢李㷧大手筆買下飛鵝山1400坪土地，並蓋了佔地約700坪三層樓高的豪宅，備有游泳池、電影院、網球場、圖書館、高爾夫球室等設施，堪稱是皇宮級別，現市值約港幣11億元（約台幣40億元）。

林青霞慶67歲生日。(圖／翻攝自林青霞微博)

其實，林青霞之前接受《中時》專訪時，就透露自己半年瘦了11公斤，除了靠飲食控制，少油少鹽少澱粉，也不碰甜食和消夜，並保持每天運動1小時的習慣，成功在2個月內瘦9公斤。

林青霞曾曬過自家豪宅後院。(圖／翻攝自林青霞微博)

而對於變老她也相當豁達，「老不老、美不美麗，我自己完全不在乎，我認為這是人生的一部分，沒什麼好怕的，這是自然定律，你不接受也得接受」，人生越活越自在。