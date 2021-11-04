台中市議員冉齡軒4日在台中市議會財經業務質詢談到臺灣是有資格和條件可以加入CPTPP的，並強調中央政府在進行國際談判時應該要堅持維護我國的經貿權益和國人的食安健康，不該妥協進口有食安疑慮的美國萊豬和日本核災區食品，應該嚴格把關與國際建置透明的貿易檢驗平台。

冉齡軒認為，台中市議會的財政經濟委員會是臺中市政府的金庫，在後疫情時代來臨時提早創造良好的「貨出去、人進來」的經濟循環，用心打造吸引資本家來臺中設廠的商業環境，以及帶動地方觀光產業發展等，朝三贏的方向努力：「人民有收入、政府有稅收、良好的經濟循環」。

冉齡軒肯定市政府經濟發展局在「台中市購物節」所帶來的經濟加乘效果，各地商圈營銷創造的消費額確實幫臺中市帶來亮麗的成績單。

冉齡軒認為，只不過令人憂心的是民生用水及用電環境，從郊外偏遠山區到市內台中科學園區等地，都必須超前部署的檢視，將仍然缺水的地區妥善建構自來水配置，並隨時注意高科技產業區的用電量是否足夠，積極地讓臺中市的人民生活品質提升變得更好，讓臺中市的經濟產業蓬勃茁壯。

冉齡軒表示，台中的農產品質有保障，應該朝向精緻農業、高級水果品牌的銷售目標邁進，讓產品競爭力與日韓齊平，勿讓國際認為我們的農產品只有東南亞的水準，也勿讓中國大陸看衰我國時常拒絕進口我國農產品，還把價格壓低如東南亞國家。

冉齡軒說，農業局要積極訂定嚴格的進出口檢驗機制和流程，輔導在地農民朝向高品質栽培邁進，打造完善便民的農業產供運銷流程、提升台中市農產伴手禮的品牌知名度、建立臺中農產的專利品牌以及保護農民技術的智慧財產權，創造獨一無二的臺中市優質農業形象。