俄羅斯國家科技公司( Rostec)表示，剛完成設計的5代單引擎戰機「將軍」(Checkmate)的全尺寸模型， 將會前往11月14日~18日的杜拜航空展，尋求更多的投資者。

塔斯社(Tass)報導，「將軍」戰機是蘇霍伊航空集團(Sukhoi)所設計與主要研發，其角色是做為Su-57戰機的支援輔助，它的全尺寸模型在今年7月20~25日的莫斯科航空展( MAKS-2021)上首次亮相，並且在會場上透露名字「將軍」，不過它的編號還沒有確定，雖然模型上有「75」的數字，但這不代表它叫Su-75。

由於Su-57過於昂貴難以外銷，因此Rostec從「將軍」戰機的研發初期，就計畫它能夠得到國外訂單，因此必須在杜拜航展上好好地宣傳戰機。

俄羅斯國家武器出口公司的首席執行官亞歷山大·米赫耶夫(Alexander Mikheyev)表示，有許多潛在的外國客戶主動聯絡，表現出對「將軍」戰機極大的興趣，南美洲許多國家的空軍代表都有所表示。

據蘇霍伊所透露的資料，這種新型單引擎戰鬥機有7公噸的有效載荷，機身設計3處彈艙，1次能夠打擊多達6個目標。

「將軍」戰機飛行極速為1.8馬赫，作戰範圍 3000公里。在靈活度上，戰機配備可偏轉向量噴嘴，能大幅提升機動力。首架原型機預計於 2023年升空，要是測試順利，可於2026年進入量產。