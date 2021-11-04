《商業內幕》（Business Insider）3日報導，近年持續推進組織轉型的英國皇家海軍陸戰隊，在上週為期5天的「綠色匕首」（Exercise Green Dagger）多國聯合演習中「主宰」戰場，一度幾乎全殲美國陸戰隊，讓後者在演習進行還不到一半時便被迫要求「重來」。

根據報導，這場聯合演習於加州莫哈維沙漠（Mojave Desert）的美國陸戰隊「空地戰鬥中心」（Air Ground Combat Center）舉行，由英國皇家海軍陸戰隊第40突擊隊（40 Commando）和荷蘭皇家海軍陸戰隊第12突襲中隊（12 Raiding Squadron）合作，對抗主場的美國陸戰隊，為即將來臨的海外部署做準備。

結果英荷聯軍在演習中「主宰」戰場，先於早期的決定性戰鬥中奪取敵方陣地，並在美國陸戰隊發動反撲時，對其後方高價值目標發動突襲，導致反擊無以為繼。最終由英荷聯軍控制的戰場區域，自一開始的約20%大幅提升至65%。

Victorious! 🏆@RoyalMarines triumph in part of multinational team on Exercise Green Dagger 21. The 5-day Multi-domain war-fighting exercise concluded with an epic close quarters finale in Mojave Desert.

🇬🇧🇨🇦🇳🇱🇦🇪🇺🇸#StrongerTogether @USMC pic.twitter.com/MW0xzw0TBt — 40 Commando Royal Marines (@40commando) October 30 2021

英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）更表示，英軍一度「摧毀或無力化」幾乎所有美軍資產，讓美國陸戰隊被迫在演習進行還不到一半時，就要求讓狀況重啟。連擔當主力的英軍第40突擊隊，也在官方推特上高呼：「勝利！」

英國國防部正推動「未來突擊力量」（Future Commando Force）計畫，讓皇家海軍陸戰隊進一步轉型為專精特戰突擊等任務的精銳部隊。《國防郵報》（The Defense Post）指出，這500名英軍和120名荷軍，將於明年加入「南方近岸反應大隊」（LRG(S)），準備因應全球緊急事件。