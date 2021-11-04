基進黨立委陳柏惟被罷免後，台中市第二選區立委將進行補選，民進黨3日中執會通過徵召前立委林靜儀出戰。國民黨則研擬推派顏寬恒出戰，不過據傳顏寬恒仍有一些疑慮，因此遲未點頭。對此，前民進黨立委郭正亮直言，對顏寬恒來說，他不習慣的模式是大規模文宣攻防和轟炸，但是照現在情況來看，是很難避免的。

郭正亮4日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，談及台中立委補選，顏寬恒出現猶豫的情形，他個人分析認為，現階段立委補選全台灣只有這一場，顏寬恒若要選2024立委，那是全國73個地方選區一起選，且是跟總統一起選，屆時所有的輿論都在總統候選人身上，顏寬恒可以默默跑基層耕耘，做選舉動員。

郭正亮說，對顏寬恒來說，他不習慣的模式是大規模文宣攻防和轟炸，但是照現在情況來看，是很難避免的。

主持人錢怡君好奇問，是指「大家焦點會細細檢視各式各樣的小動作嗎？」郭正亮說，不然林靜儀為何今天被爆在今年9次會議中請假8次，其中6次都是上政論節目這件事會被爆出來？

至於國民黨是否徵召顏寬恒，台中市黨部主委林敏霖表示「顏家人很客氣，至今還沒有點頭」，顏家在地方經營數十年，經徵詢選區內的市議員，大家都有共識「應該請顏家人出來選」。國民黨文傳會主委凌濤則表示，最晚11月17日中常會確定人選。