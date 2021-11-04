美國聯準會 (Fed) 結束為期2天的利率政策會議，終於宣布縮減購債行動(Taper)實際行程，預計每月縮減150億美元規模，從目前每月1200億美元購買美國公債持續減少，但若經濟情勢出現變化，將隨時調整政策，並強調Taper與啟動升息完全不相通，至於最新公布的上周初領失業金人數至 26.9 萬人，續創疫情以來新低，顯示就業市場繼續改善。美股周四(4日)開盤下跌50.12點、以36107.46點開出，美國半導體巨頭高通逾12%。

截至台灣時間4日晚間9點40分，道瓊工業平均指數下跌50.34點或0.14%、暫報36107.24點；標普500指數上漲5.51點或0.12%、暫報4666.08點；那斯達克指數上漲34.62點或0.22%、暫報15846.21點；費城半導體指數上漲29.76點或0.83%、暫報3619.93點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價漲1.10%、暫報1227.21美元。NVIDIA股價漲3.40%、暫報275.01美元；AMD股價漲0.38%、暫報131.03美元；英特爾跌0.57%、暫報49.76美元；高通漲12.54%、暫報155.84美元；格芯漲4.83%、暫報61.85美元。

台積電ADR股價跌1.24%、暫報112.60美元；聯電ADR股價跌1.27%、暫報10.54 美元；日月光ADR股價跌1.18%、暫報7.10美元；中華電ADR股價漲0.19%、暫報39.60美元。

美國勞工部揭露最新數據，截至10 月 30 日當周，上周初領失業金人數降至26.9 萬人，跟去年3月水準已經差距不到2萬，續領失業金報 210.5 萬人，優於市場預期，加上周三「小非農」美國ADP 就業報告公布，10月民間就業新增57.1 萬人，遠勝於預期，並創下今年6月以來最佳。

特斯拉稍早與叫車應用平台 Uber宣布達成合作，特斯拉將向 Uber 提供電動車，Uber 指出，對於環保車有興趣的司機，可以租用或購買特斯拉的電動車。