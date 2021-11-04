反萊豬等4大公投將於12月18日登場，民進黨定調「四個不同意」，國民黨則力拚全數過關。前高雄市長韓國瑜今天表示，年底四大公投是人民應有權力的展現，也是民主鞏固的關鍵進程，「我在此表達對人民行使公投同意權的堅定支持，並祈願人民在這場民主盛會中取得勝利」。

韓國瑜說，他至今尚未應允任何公開出席公投活動的邀約，部分有關他出席活動的相關報導與討論，不但藉故唱衰現有公投活動的成功，更有借此吹風轉移焦點，逃避政策監督之嫌。

韓國瑜強調，公投的主角，不是任何政治人物，而是每一個手中握有決定權的人民。如果出席對公投過關有助益，未來他將樂於協助，但若使得公投失焦，甚至成為蔡政府轉移焦點的反效果，操作成政治對立的陰謀論，則沒有這樣的必要。

「咬定青山不放鬆，立根原在破巖中，千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風」，韓國瑜說，他要籲請好朋友們，不用被有心的報導隨之起舞，若過度關注討論，反而讓公投有機會被政治操作所干擾，大家應專注在公投的成功與對執政團隊的監督上，至於他的一切動向，還是如他過去所言，以他的官方臉書宣布為準。

韓國瑜指出，儘管民進黨5800萬的公投銀彈來勢洶洶，多數民意支持公投的意向卻從未逆轉，這是人民防範政府背叛民意的最後防線，不是任何人可以主導左右。相信公投，就是相信人民；尊重公投，就是尊重百姓。