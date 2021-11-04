《盧秀芳辣晚報》

如果兩岸發生戰爭，外交部長吳釗燮近日接受波蘭媒體《共和報》專訪時表示，他自己會拿起武器，台灣年輕人也想為他們的台灣而戰。不過，台灣民意基金會日前公布的一份民調卻顯示，面對中共武力犯台時，只有1成1認為蔡政府準備已經非常充分。中天新聞則針對「兩岸若開戰，第一件事你會做什麼呢？」進行街訪，一位民眾則呼籲總統蔡英文，不要再挑釁了，讓我們好好過日子。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》派出辮子妹針對「兩岸若開戰，第一件事你會做什麼呢？」進行街訪，結果，大部分民眾都選擇「先壓壓驚！喝杯水再想辦法」，還有人選「那還用說！買機票逃命去」。其中一位中年男子受訪時表示，「呼籲蔡英文不要再挑釁了，讓我們好好過日子。有些政治人物好像自己講得很爽快，但你要考慮到還有很多年輕人、小孩..那麼多人。」

也有人說，「不用那麼擔心，如果真的開戰再說吧！」「要打..也打不贏。」一位媽媽也表示，擔心兩岸開戰，因為她現在有小孩，所以要珍惜生命。一位先生則認為，「應該不會打，打不起來。」

一位男生也直言，「我感覺不會打，因為我覺得打了之後，全球經濟都會受到一定程度的影響，所以他們基本上不太會去直接武力打仗的。」另一個年輕人則表示，「聽天由命，等美國爸爸救援」，但他也坦言，「美國有點說一套做一套的感覺，我們也沒辦法。」