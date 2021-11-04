近期歐洲議會官方團來訪掀話題，經濟部國際貿易局與外貿協會連續兩天「2021年歐洲商機論壇暨媒合會」亦傳捷報，規劃西歐場與中東歐場次，計54家臺灣業者與超過百家歐洲買主參與，洽談場次超過200場，後續商機超過1500萬美元。

貿協秘書長林芳苗指出，美中貿易戰和疫情促使韌性供應鏈成為熱門議題，貿協動員歐洲13個外館邀請重量級講師及買主，提供業者歐洲重要趨勢與疫後復甦商機。歐洲經貿辦事處組長雍青龍則表示，歐洲保持開放態度與全球夥伴合作，並持續推動數位歐洲與綠色政綱，期待解封後台歐商貿再創高峰。

貿易局主任秘書戴婉蓉認為，疫情下臺歐以口罩、疫苗等醫療物資友好互助，歐洲議會近日更高票通過「歐盟-台灣政治關係與合作」報告案，臺歐關係再立新里程碑。

歐洲電信龍頭Vodafone德國總部的5G推廣大使Mr. Kremling點出，德國與臺灣未來可在量子、區塊鏈、人工智慧及智慧運輸領域合作。義大利進出口公會國際業務經理Mr. Cantoni說明原物料短缺及物流問題導致進口成品價格上漲，在地生產已是未來供應鏈布局趨勢。

英國風能協會代表Ms. Williams則分享英國積極發展風力、太陽能與氫能源，帶動相關貿易及投資機會；法國自行車大廠MFC總經理Mr. JAMI表示，疫情促使自行車銷量大增，2025年法國自行車的需求量將成長四倍，法國第三大連鎖運動用品店Go Sport對臺灣高品質運動器材甚感興趣，有望擴大對臺採購。

而聚焦中東歐新興市場部分，則由波蘭台商會會長林子揚、匈牙利台商會會長劉倖佑帶來當地第一手市場資訊與疫後復甦情況。知名匈牙利台商信邦電子總經理梁偉銘與在捷克正文科技總經理李榮昌則分享全球供應鏈重組對歐洲的機會與挑戰。

此外，貿協特別邀請到巴爾幹半島新星－科索沃的總理辦公室秘書長Mr. Dalipi介紹當地投資環境；科索沃積極推動ICT產業，成為巴爾幹半島重要的ICT Hub，這也是臺灣與科索沃最好的合作利基。