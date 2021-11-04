北部一名失婚的51歲張姓男子10月底被包養的林姓女子殘忍殺害，棄屍於彰化東螺溪，驚悚命案震驚鄰里。知情人士指出，林女在酒店培養出厲害的交際手腕，經常跑北部接伴遊賺錢，收入極佳的她更在北市中山區租下一間小豪宅。

據《東森新聞》報導，知情人士指出，林女長相甜美，平時在台中的酒店上班，除此之外，也經常跑到全台跑透透以「伴遊」賺錢，尤其以北部最多，收入為時薪制，每1小時即可入袋5000元，平均一天下來可賺入1萬8千元不等。

知情人士透露，伴遊除了要求長相之外，更要能與客戶聊天，林女則是把在酒店中學到的交際手腕應用在伴遊上，此外，伴遊的工作也讓林女認識許多來自各界財力雄厚的人士，累積相當驚人的人脈。

不僅如此，林女也在台北市中山區租下一間小豪宅，平時則與張姓男子待在位於林森北路的住宅，未料，命案發生後，林女緊急退租該間小豪宅逃回彰化，卻依然逃不過檢警的追緝。

回顧此案，張姓死者10月16日當天跟著林女南下遊玩，並載著林家一家出遊，先後到芳苑海邊看海、再去台中逢甲夜市逛街，自此與家人親友失聯，最後再被發現時已成一具浮屍，身體腫脹難辨，雙眼被黑色膠帶封死之外，身上也掛上重達40公斤的空心磚。

經彰化地檢署相驗後，確認死者為家住台北市的51歲張男，溪湖警分局即與台中市政府警察局刑事警察大隊共同偵辦，調閱相關監視器發現30歲林女涉嫌重大，隨即報請檢察官核發拘票，2日北上將林女拘捕到案，依殺人罪聲請羈押獲准，檢警亦查出林女的父、母、弟弟疑似均涉案，4日法院裁准收押林父，而林母、林弟各以10萬元交保限制住居候傳。

此外，張姓死者的好友亦在臉書爆料公社發文，稱自己的好兄弟去年在台北酒店認識來自彰化的林女，張男每月至少給女方10萬元包養且同居，但10月15日張男說要去鹿港就失聯，希望警方能盡速釐清案情。