電梯社區大樓住宅因為有專人管理，生活便利與休閒設施，大受年輕人青睞。（鄉林提供／盧金足台中傳真）

高房價加上「兩代不同堂」現象普遍，鄉林不動產研究室指出，從核發建照坪數發現，全台住宅新成屋平均使用面積5年來縮水7坪。

全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰表示，少子化讓房子坪數變小，因此更講究坪效，台中新成屋坪數縮減現象較其他五都緩和，最主要原因是重劃區土地多，換屋與豪宅市場相當多元。

家戶人口續創新低，內政部統計全國平均每戶人口僅2.6人，生活型態快速變遷，年輕人價值觀轉變，結婚後選擇不與家長同住，人口簡單，對住宅需求坪數也縮水。

鄉林不動產研究室表示，科學園區在北中南設立後，年輕人也能就近在科學園區上班地附近購屋，尤其是電梯社區大樓住宅因為有專人管理，生活便利與休閒設施，大受青睞。

但在土地與營建成本墊高房價下，房市坪數逐年縮小，且由北往南襲捲全台，最讓人意外的是台南和高雄雙雙減少12坪，相當是少了1.5個房間大小空間，成為減幅最大的兩個都會區，也就是說，小三房或兩房已成趨勢。

鄉林不動產研究室以內政部統計資料顯示，截至今年8月，在六都當中，以台北市家戶人口2.41人最低、高雄市2.44人次之、新北市2.48人、桃園市2.64、台南市2.43人；台中市家戶人口以2.78人居冠；時間反推到1990年，平均家戶為4人，但隨著少子化與老年化影響，到2009年首度跌破3人來到2.96人，今年全台家戶人口數依然持續下探。

比對使照核發樓地板面積發現，2017年全台住宅使照樓地板面積平均每宅約52.02坪，到今年8月底降為45.3坪，5年來減少近7坪。不僅新北市剩下40坪。

人口老化獨居現象，年輕人重視隱私權自立門戶的小家庭，儼然成為家戶主流，今年全台家戶人口數依然持續下探，連帶居住需求坪數縮減，全台近五年新成屋平均建坪大幅縮水。

賴正鎰說，大台中到彰化地區是台商的大本營，而且擁有密度最高的工具機械聚落，具備人口紅利、產業投資、高就業率及交通建設、宜居環境等五大成長動能，磁吸鄰近縣市的人口來消費、休閒甚至移居，家戶人口比其他都會區多，所以建商圈地行動也轉為更積極。

全台都會區小宅林立是擋不住的趨勢，以往老一輩的家長買房子一定以透天為主，認為有土斯有財，但隨著時代演進，過去大透天每個孩子分層同居的生活型態已經不合時宜，而且很容易產生生活上磨擦。

年輕人重視隱私權，喜歡享受社區的建商房，泳池，媽媽烹飪教室，麻將室，家教室，KTV電影視聽室等娛樂休閒公設，上班工作忙，更無暇去追垃圾車、收掛號信包裹，導入飯店式管理集合式住宅大樓較符合其需求，且坪數小房價比較負擔得起、住家打掃也相對單純，兩代不同堂讓40坪以下中小宅成為首購主力。