設計並製造大陸頂尖5代戰機殲-20的成都飛機公司最近可能又有新成果，外國衛星在其停機坪上拍攝到一架外型類似美國下一代空中優勢戰機（NGAD）概念的新型飛機，這架無尾翼研判是成飛公司10月下旬推出2款新型5代機後的新作，可能讓成飛公司成為全球第一家推出6代戰機的軍火製造商。

美媒《軍事觀察》指出，全球架雙座5代機殲-20雙座版與殲-31型艦載版才剛引起國際上熱門討論，製造殲-20的成飛公司很可能再度引領軍武界的話題。 該公司的試驗機場上最近停放一架新款式戰機，外型與美國的下一代空中優勢戰機戰機概念類似。

News again: Even if I don't expect it to be a real (manned) prototype a sub-scale demonstrator is a possibility since flight testing of 4 out of 8 planforms related to China's 6th generation fighter developments. was mentioned on an NPU placard in 2019. https://t.co/LOg1qyrWM7 — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) October 31 2021

這張被衛星拍攝到的照片顯示，中國的這款神秘的新型戰機擁有三角形機翼，機頭較為狹窄，翼展可媲美世界上現役的最大戰機之一的殲-20，它使用的無尾翼設計一直被許多人認為是第6代戰機的最重要特點，該機還有先進的飛行控制面，讓它可能達到前所未有的隱形能力。

China's 6th generation fighter pic.twitter.com/ztRNLKphmB — Pacific Geopolitics (@PacGeopolitics) September 30 2021

報導說，這種外形設計的飛機擁有較強的高速巡航能力，還可以通過推力向量發動機來彌補因缺乏尾翼而導致的機動不足問題。到目前為止，最受矚目的無尾翼飛機是美國的B-2 轟炸機和各種無人機，例如中國的攻擊-11無人機和無偵-8偵察無人機。

美國早先曾計劃在洛馬公司的A-12項目中開發無尾翼的第5代戰機，但由於成本過高而終止。目前尚未知中國新設計的無尾翼戰機的是有人駕駛還是無人駕駛，或是否已進行試飛，這張衛星照片也有可能是故意讓衛星拍攝到，但它在未來10年作為世界上第一批第6代戰機之一的可能性仍然很大。如果發展順利，成飛公司有希望成為推出大陸首款6代戰機的公司。

報導指出，成都飛機公司過去一直是根據前蘇聯Su-27 Flanker為基礎來研發新式戰機，它所設計的殲-20目前仍是美國之外唯一進入量產的5代戰機。其競爭對手瀋陽飛機公司長期以來較專注於改進的蘇聯設計的本土衍生產品，例如殲-16 和殲-11B。目前世界其他國家都還在努力地趕上5代機技術，只有中國和美國已經擁有多個現役的5代戰機中隊，其6戰機項目也在順利進行中。