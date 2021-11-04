「魷魚幣」價格崩盤後，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）成為受害者之一。投資魷魚幣的幣安稍早表示已凍結相關電子錢包並追查交易來源，日後會將調查報告交給執法單位。

幣安發言人表示：「這類詐騙計畫在去中心化金融圈（DeFi）已司空見慣。」

10月20日上市的魷魚幣是搶搭《魷魚遊戲》影集熱潮推出的遊戲專用代幣，主打「邊玩邊賺」吸引大批投資人買進，使價格在短時間內暴漲700倍，在上周衝上2861美元，不料隨後暴跌價格幾乎歸零，令投資人血本無歸。

魷魚幣價格在周一崩盤後，幣安表示只是典型的「抽地毯」（rug pull）詐騙手法，也就是創辦者刻意將價格炒高再將數位貨幣轉為實際現金捲款潛逃。網站Gizmodo估計，魷魚幣創辦者的不法所得至少300萬美元。

幣安稍早已凍結並將與魷魚幣創辦者有關聯的電子錢包設為黑名單，並利用區塊鏈分析系統追查幕後主使，但因魷魚幣創辦者利用加密貨幣混合服務Tornado Cash來掩飾資金流向，恐怕很難追回資金。