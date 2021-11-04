中信兄弟象魔力4日迎來初先發，面對「暴力猿」打線僅投3.2局失6分退場，最終兄弟以1比6不敵樂天桃猿，兄弟吞下2連敗、桃猿中止3連敗，也讓統一獅隊下半季封王魔術數字降至M10，領先兄弟1.5場差。

兄弟在上月31日主場面對統一獅隊時「開箱」象魔力，他後援3局無失分，投出4次三振、僅被敲2支安打，奪下首次救援成功。今天他迎來中職初先發，但狀況並不理想，局局都有四壞球保送出現，第2局在2出局後被林承飛、張閔勛接連敲安丟掉2分。

第4局象魔力再遇亂流，2出局一、二壘有人時，又被林立、成晉連續敲安再丟2分，兄弟緊急換上謝榮豪，但仍擋不住桃猿攻擊，林泓育再補上清壘二壘安打，失分也記在象魔力帳上，猿隊將領先擴大至6比0。

猿隊狂威則投出來台代表作，用106球投7局僅失1分，被敲4支安打，投出6次三振、3次保送，奪下本季第2勝（另有4敗），不過他在5局下對江坤宇投出保送後念念有詞，引發兩隊板凳清空。

兄弟今天在6局「開箱」另名新洋投華德茲，雖然他第1球就被林承飛敲出中外野深處，但靠著宋晟睿美技接殺掉可能形成的全壘打，最終後援4局被敲2安、無失分。