中華電信總經理郭水義4日表示，影視內容投資已跨出第一步，首部作品是新型態歌舞情境喜劇「孟婆客棧」，郭水義強調，未來只要有適合的題材，投資預算都不會有任何限制，並且鼓勵台灣在地好題材，中華電信不排除參與投資。

迎接自媒體影音創作時代，中華電信Hami Video為打造影音創作平台，4日舉辦「Hami Video有故事的台灣徵件活動」，以行動力挺台灣在地好故事，活動自12月1日起正式開跑，累計至2022年7月將發出總計128萬8000元超高獎金，有別於其他賽事需擁有專業設備錄製影片方能參加，這次賽事活動只要用手機拍攝3～10分鐘的創意短片記錄有關台灣的美好點滴即可參加，每月將公布不同創作主題，前十名創意影片還可上架於MOD、Hami Video影片專區，讓溫馨的台灣故事深植人心。

郭水義透露，「孟婆客棧」是中華電信參與投資拍攝的第一部作品，其他投資作品須等到殺青後再對外說明，暫不方便公布細節。

針對媒體詢問，台灣大哥大攜手串流影音平台Disney+，是否對中華電信形成壓力，郭水義表示，更多世界級影視節目進到台灣市場，提供觀眾更精彩的內容，「是非常好的事情」。郭水義強調，中華電信2004年拿到MOD執照至今已經17年，MOD不斷強化影視內容精采度，尤其是在運動賽事轉播長期攜手愛爾達合作，今年所提供的東京奧運賽事，更推升MOD營收持續成長。

郭水義指出，東京奧運賽事落幕之後，美國職籃NBA已經開打，接下來明年還有羽球、世足等一系列運動競賽，MOD將全力推動運動賽事轉播。

中華電信4日亦公布「Hami Video有故事的台灣影片創作徵件活動」12月主題「私藏」，自12月1日起正式開放徵件，無論是旅人們的私藏景點、美食或任何台灣值得紀錄的一隅，只要拍攝3至10分鐘的原創影片即可參與徵件，不限國籍與年齡，邀請任何對台灣獨特故事有興趣的大眾或學生踴躍參加，適合的作品還可針對每月不同主題重複投稿，不受劇情、紀錄、動畫、實驗等類型限制，把握讓一手打造的獨特作品躍上串流影視平台的絕佳機會，以及月月爭取10萬冠軍獎金。