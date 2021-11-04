溫昇豪與連俞涵出席特展活動。（公視提供）

溫昇豪與連俞涵出席特展活動。（公視提供）

製作人湯昇榮（左起）、公視總經理徐秋華、花蓮縣長徐臻蔚、演員溫昇豪、連俞涵、公廣集團董事長陳郁秀、客委會副主委范佐銘、製作人徐青雲、共同製作人羅亦娌。（公視提供）

公視時代生活劇《茶金》為了重現劇中臺灣最大茶業公司在1950年代跨足國際世界版圖的時代氛圍，劇組環台古蹟取景，更在花蓮文創園區打造《茶金》主場景。男女主角溫昇豪、連俞涵4日參加《茶金》戲劇經典場景特展記者會，回憶起拍攝點滴，連俞涵笑說：「薏心當時好忙，早上做生意，晚上談戀愛！」

由文化部指導，客家委員會、花蓮縣政府、花蓮縣文化局、公視主辦的《茶金》戲劇經典場景特展今日開展，位於花蓮文創園區24棟，共分為「茶金人生」、「茶金智慧」、「茶金時光」及「洄瀾茶金」4個展場，將幕前到幕後最完整的呈現，包括主要演員與角色的關係、故事情節、時代背景、經典對白與服裝道具，帶領民眾走入臺灣五Ｏ年代最輝煌的茶金歲月；更進一步從種茶、製茶、識茶、配茶到審茶，體會茶人的智慧與心血結晶。

製作人湯昇榮透露《茶金》在花蓮文創園區的主場景，佔地約千坪，耗資新台幣500萬，費時1個月搭建陳設完成，製作團隊運用花蓮文創園區典雅的古蹟建築，打造出「日光總公司」及「日光審茶室」，還原五Ｏ年代臺灣「和洋折衷」的經典美學，是劇中許多重要時刻的關鍵場景。他強調這次透過各界的幫忙，才能把場景保留下來，重新整理後進行特展，很希望未來能夠保留下來成為常設展，讓更多人感受《茶金》的燦爛時光。

連俞涵回憶起1年前拍攝時，當薏心人生有疑惑、感到困頓，就會端著綠豆湯，去找KK（溫昇豪飾）解惑。她笑說：「當初就是靠碗綠豆湯談戀愛，但沒想到我一直把綠豆湯的台語講成客家話，所以當時導演及工作人員，一看到我就直說『綠豆湯』。」溫昇豪也透露導演把幾個KK和薏心互動的眼神剪得非常有感覺，冒出粉紅泡泡，「不能劇透，等觀眾看了就知道！」

連俞涵表示，在花蓮3周的拍攝期間，身心壓力大，有次夜間收工回頭看這棟建築物，真的不知道要如何把公司如何撐起來，所以演起來非常有臨場感。

她也透露有次拍得很累，講了一連串英文，無意識打開所有的東西，竟一不小睡著，導演林君陽馬上叫她出去走走、呼吸新鮮空氣，嚇得她抱著園區的桂花樹説「拜託！請趕緊讓我清醒吧！」

同時她也喜歡花蓮的好山好水，有時會忙裡偷閒跑去七星潭海邊躺在沙灘上，直呼：「真的好療癒！」拍攝期間溫昇豪到處都有好兄弟熱情招待，常常送宵夜給劇組，大啖海鮮，讓他整整胖3公斤，他笑說：「還好當時劇服比較寬鬆看不出來，這可是我人生的巔峰！」

● 展覽日期：110年11月4日起 (每週一休館)

● 展覽時間：11：00至17：30

● 展覽地點：花蓮文創園區24棟(花蓮縣花蓮市中華路144號)