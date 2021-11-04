英國藥物及保健產品管理局（MHRA）4日批准美國藥廠默沙東（Merck）與生技公司Ridgeback Biotherapeutics研發的新冠口服藥物molnupiravir，領先美國、成為全球首個授權此救命藥物使用的國家。美國將於本月稍後開會討論是否批准該藥。