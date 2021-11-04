默沙東新冠口服藥物 英國率先批准使用 22:322021/11/04 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國藥物及保健產品管理局（MHRA）4日批准美國藥廠默沙東（Merck）與生技公司Ridgeback Biotherapeutics研發的新冠口服藥物molnupiravir，領先美國、成為全球首個授權此救命藥物使用的國家。美國將於本月稍後開會討論是否批准該藥。 高端新冠疫苗三期臨床 巴拉圭完成收案 有中無美 RCEP明年1月上路 #全球 #美國 #默沙東 #新冠口服藥 #英國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抗氣候變遷 逾百國擬砸200億美元復育森林 04:102021/11/04 全球財經 Rcep明年生效沒有美國 郭正亮揭內幕 21:222021/11/04 政治 中日澳等10國批准RCEP 巨大貿易圈2022年1月生效 11:452021/11/04 國際 印度國產疫苗取得世衛EUA 21:182021/11/04 財經 厄文遭禁賽 紐約州長讚籃網決定 04:102021/11/04 運動天地 默沙東抗疫口服藥 英國搶先全球率先通過 21:182021/11/04 國際 中國主導 RCEP大經濟圈明年元旦上路 04:102021/11/04 焦點要聞 陸教育政策轉變 英知名西敏寺中學停設姊妹校 11:462021/11/04 國際 《國際經濟》招不到人 英小型工廠漲薪壓力大 14:322021/11/04 財經 操盤心法－美股三大指數齊創高 台股迎補漲行情 04:102021/11/04 證券．權證 歐盟禁萊豬 國民黨：難道歐盟也反美 04:102021/11/04 焦點要聞 財經熱門新聞 錯不在台積電！蘋果A16棄用3奈米 業界曝關鍵2字 - 財經 家樂福經營權之爭 統一「倒貨」遠東獲利出場？網驚：這樣高招 - 財經 拜登沒用？美西塞港頻出招 物流龍頭揭供應危機最新進度 - 財經 經濟過熱危機 股神戰友點評美中手腕：它更厲害 - 財經 全台房價突飆漲！他驚見「死亡交叉」嚇癱 網一片絕望：它來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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