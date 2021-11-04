豐原區台中縣市合併前，是原台中縣的縣府所在地，隨著升格為直轄市後，成為台中副都心，近年來因為市府政策影響，轄區周遭的社皮重劃區、三陽重劃區、葫蘆墩重劃區、水源重劃區，還有與豐原區一心段的商業計畫都在持續推進中，且預計2022年底，國道4號延伸至74號快速道路即將通車，交通建設帶動下，已帶動整體房市行情。

東森房屋豐原領航加盟店店東徐中輝說，豐原早期發展就非常蓬勃，為舊台中縣府機關所在地，生活機能相當完備，先前一直都是以剛性買盤為主。

看好豐原商機與發展性，台中市一線建商富宇、國聚、久樘、坤悅、勝美等皆已進駐豐原，其中富宇建設已在豐原興建4個案場，土地取得成本高漲狀況，之後推案的價格自然低不下來，預計明年每坪會賣到3字頭。

徐中輝指出，中古屋因為屋主惜售的關係，出現上市場的物件本來就少，加上價格被新成屋帶動，房價直直漲，新舊房價落差不大的情況下，買盤多轉往新屋跟預售市場。

目前豐原的熱區在三陽商圈，包括北陽路、向陽路、南陽路等區域，由於火車站後站轉向變為前站，加上豐原車站轉運站也在這邊，生活機能非常好，受30至40歲的年輕族群青睞。

房仲業指出，豐原的主力市場仍以透天為主，去化速度還是相當快，因為總價高，主要購買族群還是以在地人換屋或是自營商老闆與科技業工程師為主。