味全龍隊4日靠著吉力吉撈・鞏冠轟出本季第10轟領軍，劉基鴻也在8局開轟，加上6名投手聯手封鎖對方打線，終場以3比0完封富邦悍將。

鞏冠在2局下鎖定羅力第一球就出棒，敲出左外野陽春炮，助隊先馳得點，這一轟也是他本季第10轟，下半季才加入龍隊的他，只用41場就達成10轟，史上第13快，也是本土第2快，僅次於「大王」王柏融的33場。

4局下李凱威再敲出右外野深遠三壘安打，再靠著對方傳球失誤一口氣跑回本壘得分，8局劉基鴻再補上陽春炮，助隊穩住勝果，中斷富邦近期2連勝。

而龍隊此役原本預計由「龍王」王維中先發，但他疲勞度已到頂，總教練葉君璋在周二表示，王維中本季已提前「關機」，今天改由廖任磊先發，他投3.2局無失分無關勝敗。

廖任磊表示，接獲先發任務後，自己的目標只是想把球盡量壓低、把球投在邊邊角角，讓對方揮棒、製造出局數，「因為也不知道自己要投多長，只是跟捕手劉時豪選擇最有效率的方法。」

廖任磊退場後，龍隊採用「投手車輪戰」應戰，黃東淯、林逸達、王玉譜、陳冠偉及田澤純一也都力保不失，讓富邦苦吞9顆鴨蛋。

富邦羅力再度「悲情」，今天主投7局被敲6安、失2分，再度繳出優質先發，無奈打線沒能給予火力支援，吞下本季第9敗（另有7勝），近4場比賽有3場至少投滿7局的優質先發，但卻都以敗仗收場，距離挑戰本季達陣百勝希望越來越渺茫。