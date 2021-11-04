第26屆聯合國企業氣候大會(COP26)甫於英國舉行，全球皆致力推動淨零排碳目標。第三屆國家企業環保獎也於4日舉行頒獎典禮，元大金控首度參選即獲頒獎項肯定，在金融綠電採購、執行科學基礎減碳目標(SBT)等環境永續作為皆為產業表率。

元大金控表示，自2016年起響應「經濟部自願性綠色電價制度試辦計畫」採購綠電，累積至2020年已採購綠電達251萬度，更超前部署2021年催生全台首家100％綠電分行與分公司，開啟金融綠電元年，進而擴大使用量成為全國首家綠電使用量達10％的金融業者。為接軌國際減碳趨勢，元大金控為首家推行內部碳價機制的金融業者，透過積極減碳措施，成為綠電與減碳領域的領頭羊。

元大為減碳訂立規範更積極發展綠色金融產品，至2021年9月為止，元大投信共有13檔基金獲晨星評級為最高等級五顆地球，規模達3169億元領先金融業界。