美國通膨率居高不下打擊民眾信心，美國財長葉倫（Janet Yellen）對此表示，美國通膨雖高，但1970年代的停滯性通膨不會重演。

另一方面，美國宣布支持新的市場機制，發行投資級債券和籌措大量新資金，以擴大新興經濟體的潔淨能源和永續基礎建設。

從食品雜貨到汽油價格，美國物價飛漲已經讓民眾對經濟前景逐漸感到悲觀。不過葉倫在接受CNN專訪時表示，目前通膨升溫不如1970年代嚴峻，物價不會像50年前一樣狂飆。當時美國陷入停滯性通膨，也就是物價上漲伴隨著經濟成長減速與高失業率。

葉倫在受訪時指出：「1970年代一連串的供給衝擊演變成長期問題，肇因之一是大眾不相信政策制定者有能力解決通膨。」

葉倫同時向外界信心喊話，表示1970年代的停滯性通膨不會重演。她表示，通膨水準依然能夠預測，聯準會（Fed）有能力處理通膨變化，而且聯準會已經從歷史吸取教訓。

葉倫在蘇格蘭格拉斯哥出席第26屆聯合國氣候變遷大會（COP 26）時，接受CNN訪問。

在氣候議題方面，葉倫在大會中表示，美國將與英國一起支援氣候投資基金（CIF）的新資本市場機制，強調遏止全球暖化的急迫性。

葉倫表示，這項計畫將協助吸引大量的民間氣候基金，每年為CIF的潔淨技術基金和加速煤炭轉型投資計畫提供5億美元經費。

葉倫向數百名與會者表示，「氣候危機已經來臨，這不是對後代子孫的挑戰，而是我們今日必須面對的問題。因應挑戰必須將碳密集的經濟體進行大規模轉型。」

葉倫表示，實現淨零排放預估要在未來30年投入100兆至150兆美元成本，但同時也帶來大量的經濟成長與投資機會。