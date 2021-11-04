一名男子因下體爆痛就醫，連坐下都很困難，進入診間後又拒絕驗尿，結果脫褲檢查後醫師發現，體毛茂盛的男子，膀胱以下竟「一片空白」，還有許多傷疤，原來男子為了討好剛交往的女友，把陰毛全部剃光。

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目中指出，從這名男子進入診間後的動作，就看得出來他下體不適，因為連坐下都不敢用力，且表情痛苦。男子表示他膀胱處刺痛，卻又拒絕驗小便，還建議醫生「用看的」，結果一脫褲，醫師秒懂。

洪永祥說，該名男子留著落腮鬍，而且全身體毛茂盛，卻只有膀胱以下「一片空白」，而且還有一堆顏色不均的傷疤。男子坦承，是因為交了新的女友，但被嫌體毛太多，為了討好女友，才將陰毛刮除，後來又亂摳，引起毛囊發炎，男子因剛開始不好意思就醫，自己買藥膏亂擦，不料竟導致化膿，讓他下體爆痛。

醫師強調「天生我毛必有用」，之所以有腋毛、陰毛，就是因為這些部位本來就容易摩擦，保留適當的體毛可減少該處磨擦，發揮保護的作用，貿然剃光一定會不舒服。若為了游泳、泡溫泉時的美觀，建議最好找專業人員修剪，千萬不要自己亂剃，醫師同時呼籲，就算遇到難以啟齒的疾病也要盡早就醫，以免越拖越嚴重。