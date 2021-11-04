美國網路科技公司雅虎（Yahoo）大陸官網周二（2日）公告，自11月1日起，用戶無法從大陸地區使用雅虎的產品和服務，外媒報導，事實上，雅虎於2013年就已經關閉電子信箱、新聞、社群討論等大陸地區的服務，此次停止大陸地區服務，象徵性的意義比較大。

雅虎曾經是全球第一的搜尋網站，業務遍及24個國家、地區，為全球超過5億的獨立使用者提供多元的通路服務，於1999年在大陸地區開通，2005年被阿里巴巴全資收購；根據雅虎刊登公告，自11月1日起，用戶無法從大陸地區使用旗下產品和服務，包括科技網站Engadget中國版也停止運作，社群平台微博的更新也停留於10月29日。

《華爾街日報》引述雅虎發言人說法，鑑於大陸商業、法律環境越來越具挑戰性，故決定停止大陸服務，但雅虎補充，這項政策決定並不影響雅虎在全球其他地方的產品和服務。

報導指出，雅虎於2013年就已停止電子信箱、社群討論、新聞等大陸地區的服務，北京全球研發中心也在2年後關閉，這次停止大陸區的服務，象徵性的意義比較大。

值得一提的是，微軟旗下全球職場社交平台領英（LinkedIn）副總裁兼全球工程負責人Mohak Shroff於10月宣布，將關閉大陸營運的社交網站，但領英中國總裁陸堅澄清，會以無社交功能的招聘網站服務來取代。