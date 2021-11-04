大部分父母都希望孩子能考上名校，卻也因此出現隔閡。一名台中女網友就表示，自己因為沒考上好學校，因此跟父親起了摩擦，冷戰長達7年，沒想到就在自己即將北上台北工作的前一刻，爸爸一個舉動讓她訝異又暖心，更讓6000多網友感動不已。

女網友在《Dcard》PO文「我跟我爸快七年沒說話」，她表示自己跟爸爸小時候很要好，無話不談，假日都會開銀灰色轎車載全家出遊，而爸爸寄望自己能考上個好學校，長大後出人頭地，才不會像他當工廠輪班技師，賺辛苦錢。她回憶，爸爸當時常對她說「將來出人頭地，別人敬重妳，就會覺得這輛車是奢華的銀色，但若渾渾噩噩，被別人看輕，就會覺得是落魄的灰色」

原PO表示，即將上台北工作前夕，冷戰7年的爸爸突然送她一輛機車，讓她感動不已。(圖／Dcard)

原PO說，自己也很努力，放學上補習班，假日去圖書館K書，但實在不是讀書的料，國中會考一蹋糊塗，爸爸得知後，忍不住念「為什麼可以這麼不努力，甘願當一般人」。原PO說，自己害怕爸爸的嚴厲，又覺得爸爸對他失望，兩人從此再也沒有對話過，見面只會點頭示意，就連日常吃飯洗澡，也全都靠媽媽傳話。

就這樣過了7年，大學畢業後找到在台北的工作，即將北漂之際，原PO回家突然看見一台全新的銀灰色LIMI機車，一問之下才知道是爸爸送給她上台北的交通工具，爸爸把車鑰匙拿給她時默默地說「老闆說這台是灰色的，但看見妳站在旁邊，我覺得看起來是銀色的，很適合現在的妳」，接著就默默走進家裡。

原PO說，聽到爸爸這番話，瞬間腦袋空白，不知是否是爸爸終於肯定她，雖然沒有想像中那樣會痛哭流涕，但卻能清楚感受到手中鑰匙的重量。

文章PO出後引發熱烈回應，網友們紛紛留言：「也許爸爸失望過，但畢竟是親生女兒，依舊愛著妳」、「這種默默的父愛真令人感動」、「朱自清的背影終於可以退休了」、「很感人⋯看了有點心酸酸的」、「眼眶都紅了Q_Q」，但也有人揶揄：「這根本機車文案吧」、「這業配很成功」、「很棒的廣告，原PO有天分」。