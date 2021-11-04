資深媒體人彭文正長時間質疑總統蔡英文的博士學位是假的，挨告加重誹謗遭起訴。台北地院20日開庭，彭未現身。檢方對他聲請拘提。對此，彭文正近日受訪表示，自己被蔡政府追殺，已申請入籍美國，已委請律師向美國申請政治庇護，過一段時間若成功，會在臉書公布結果。

【論文門開箱上集】論文門案檢座為何懼直播？揭長官都搖頭的暗黑瘡疤...披露"黨的"招安行動!彭:曾有台派大老想買"關不了"... @中天新聞

彭文正近日接受《中天新聞》「論文門開箱」系列節目專訪，被主持人徐甫問及，若在美國逾期不返，會不會被遣返？此外，有傳聞說，您有考慮申請美國籍或申請政治庇護是真的嗎？彭文正表示，歡迎遣返他回國，自己也確實申請了美國籍，過一段時間若成功的話，會在臉書公布申請結果。

至於申請政治庇護一事，是否真有此事？申請通過機會大嗎？彭文正說，自己當然是認真的，律師有向他分析，若要申請入美，以彭的學經歷絕對足夠，可以用傑出人士直接申請，不用申請政治庇護。

彭文正近日接受中天專訪。(圖/中天新聞畫面)

但彭文正認為，自己拿美國護照一定要用政治庇護的管道取得，這是他個人堅持。主持人好奇問美方近期與蔡總統互動良好，申請政治庇護是否會有尷尬等問題？彭文正說，美國白宮和國務院不會管這麼瑣碎的事情，且依美國過往的人道精神，是不會為難為學術自由和人權爭取的人。

至於取得政治庇護後下一步？彭文正說，自己會PO上網跟1450炫耀，然後去聯合國總部走一圈。