「台中洲際棒球園區．漢神洲際購物中心」與緊臨的「台中巨蛋」將接力開工，北屯成為中台灣娛樂核心重鎮，帶動周遭11期、14期、G0、潭子弘富等四大重劃區的房市行情。

「北屯移入人口數、房屋移轉棟數等數據高居中台灣之冠」，永慶不動產北屯十期生態園區店科長廖啟元指出，北屯近年發展迅速，捷運系統、74環線及國道形成完整交通路網，松竹、崇德、昌平三大商圈挹注，更有巨蛋、漢神購物中心兩大重磅題材加持。

台中洲際棒球園區．漢神洲際購物中心鄰近區域預售案，11期「龍寶愛臻邸」基地位於823公園第一排，年初登場，全台最大14期重劃區，還有200塊完整基地待開發，後勢可期。

近期進場預售案「陸府織森」，位在14期東側的「823公園仁美特區」，正對綠地公園第一排位置，此外，雙橡園首次跨足北台中，14期「水湳生態公園」第一排，發揮雙橡園開發的「豪宅3.0」優勢獲市場關注，後續有元鈞、鼎固兩建商規劃推出新案。

機捷G0特區亮點，大城地產預售案「大城迎好事」銷售順暢，一路調漲開價逼近4字頭，鉅虹建設機捷第四案「鉅虹映一彎綠」也將正式進場。

「久樘臻星」為潭子輕豪宅地標建築之一，再度推出二期新案「久樘臻悅」寶璽機構子品牌「睿嚮建設」首案「睿嚮大涵」將進場，雖以平價中的精品為定位，採豪宅高規設計，寶璽品牌延伸至北台中。