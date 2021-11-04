日本AV女優一之瀬堇（一ノ瀬蓳），2019年出道後就被稱為「國寶級女優」，打著人妻的身分的她，也不諱言會下海拍A片，都是多虧老公的推薦，也因此改善夫妻的關係。

一之瀬堇出道前是一名鋼琴老師，和大30歲的老公結婚後，就成了專職的家庭主婦，雖然夫妻的關係非常好，但卻因為自己的高漲性慾，讓老公吃不消，而也因為無法滿足性生活，導致婚姻漸漸產生裂痕。

因此，一之瀬堇老公主動推薦她去拍A片，想說透過工作發洩性慾，以維持夫妻的關係，而一之瀬堇接受媒體訪問時也表示，「老公覺得能在作品中看到完全不一樣的我，很高興」。不過，一之瀬堇的封面照跟影片裡的模樣差很大，也讓部分影迷直呼「騙很大」，意外成為插曲。

其實，24歲AV女優結城留美奈（結城るみな），頂著甜美外型和名校法律系光環出道，受到外界高度關注，她也曾自爆當初會下海，除了要報復前男友外，還有一個原因就是「喜歡性愛」，坦言14歲就發生第一次性經驗，並熱愛看AV，至今和超過50人發生過性行為。