知名外科醫師江坤俊日前在節目上分享2個案例，都是因為肚臍附近冒出詭異的突起物，一查才驚覺病患已經是癌症末期，藉此呼籲大家，千萬不要輕忽身體上的任何異狀。

江坤俊在節目《健康2.0》分享2個案例，其中一名40多歲婦人的肚臍突然冒出一顆小痘痘，原以為是感染，沒想到吃了抗生素的藥後，情況沒有好轉，反而越長越大，到最後竟然長成了跟「花生米」一樣大，醫師驚覺不對勁後，建議她趕快到大醫院進一步檢查，沒想到最後切片才知道已是大腸癌末期，並且轉移到肝、腎，「她大腸癌第四期了，只有覺得肚子悶悶的而已，沒有明顯的症狀」。雖然立即接受治療，但婦人半年後仍不幸離世。

另一起案例則是一名生產完約半年的女性，當時肚臍附近長了一顆痣，雖然坊間有「美人痣」的說法，她也不以為意，沒想到這顆痣卻越長越大，就醫後進行切片，結果顯示為卵巢癌，就連醫師也大吃一驚，預後並不理想。

對此，江坤俊解釋，兩者案例就是所謂的「腹膜轉移」，所有在肚子裡的器官，像是卵巢、大腸，都很容易產生腹膜轉移，因為腹膜擁有豐富的的血管及淋巴，因此癌細胞很容易長在那邊，「尤其容易長在肚臍附近，因為肚臍最薄。」江坤俊也提醒，若肚臍附近出現腫塊，恐怕腹膜裡已經布滿癌細胞，千萬不能忽視身體發出的警訊。