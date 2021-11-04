由同名漫畫改編，坂口健太郎、清野菜名攜手主演的日劇《只是在結婚申請書上蓋個章》，劇情內容看似與前幾檔愛情劇雷同，但播出後卻廣受好評，坂口健太郎飾演的百瀬柊一廂情願為了能繼續默默看著已經無法追到的心上人，亂槍打鳥與急需用錢的清野菜名飾演的大加戶明葉簽下一紙結婚證書，2人終於有「突破性進展」，收視率從首集9.4％、到第3集9.9％，只差一步就能突破雙位數。

第3集中，坂口健太郎想把愛意藏在深處卻又有纖細表情，讓觀眾大讚演技實在太強，更完美把男主角笨手笨腳的男女互動展現出讓人忍不住多看幾眼的純真，被認證「百瀬柊」這個角色除了坂口健太郎沒人能勝任。而日前宣布懷孕的清野菜名在劇中的服裝多變，對於男主角傻呆的應對更是被稱讚超級可愛，尤其在結尾最後1分鐘的「超展開」，並喊出「升起愛情的旗幟」那瞬間，網路上一片歡呼聲「就是在等這一幕啦」。該劇每週三於friDay影音、KKTV更新。