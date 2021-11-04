英國今天成為全球第一個通過使用美國默沙東集團（Merck）和Ridgeback Biotherapeutics聯合研發抗疫口服藥的國家，但僅准有至少一項危險因子，如肥胖、罹患糖尿病等的民眾使用。

美聯社報導，英國有條件通過口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir），是全球第一個點頭的國家，但確切開始使用的日期未知。美國與歐盟仍在審核當中。這也是至今唯一對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）有療效的口服藥。

法新社報導，英國藥物及保健產品管理局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency，MHRA）通過讓有輕度到中度症狀的病患使用莫納皮拉韋。

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）表示：「這是我們國家歷史性的一天。英國是全球第一個通過可以帶回家使用的COVID-19抗病毒藥劑。」

他表示，這對於脆弱與有免疫問題的民眾將帶來重大改變，他們很快就可以接受這種開創性治療方式。

莫納皮拉韋會削弱病毒複製的能力，藉此延緩病程。

英國藥物及保健產品管理局表示，試驗結果顯示，「對於有輕度到中度症狀、可能發展為重症的病患，（莫納皮拉韋）能安全並有效地降低住院與死亡風險」。

根據臨床試驗數據，療效最好的時段是在感染初期服用。英國藥物及保健產品管理局建議，在症狀出現5天之內儘快服用。

不過，英國僅准許這項口服藥給18歲以上、有至少一項可能發展為重症危險因子的民眾使用，例如肥胖、高齡，罹患糖尿病或心臟病等。口服藥一天必須服用兩次、每次4粒，持續5天。

英國是全球疫情最嚴峻的國家之一。當局10月20日宣布已經向默沙東採購48萬份療程。

美國監管當局正在考慮批准莫納皮拉韋的緊急使用授權。歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）也已經開始審查。

默沙東已與多國政府簽訂採購合約，包括美國當局計劃在莫納皮拉韋通過授權後採購170萬份療程。

路透社報導，默沙東已簽訂9份合約，總計出售超過300萬份療程。

默沙東計劃今年底前生產1000萬份療程用藥，2022年可能生產2000萬份。