韓劇《成為你的夜晚》講述偶像男團不為人知的幕後故事，4日舉辦記者會，導演安智淑攜女主角鄭仁仙、男主角李濬榮、前「Wanna One」隊長尹智聖、「NU’EST」隊長金鍾炫（JR）與「AB6IX」金東賢與張東周出席。鄭仁仙一次跟5位俊男共演直呼幸運，「因為跟李濬榮有最多對手戲，應該是最有感情火花的1位」，李濬榮也為2人合拍度打滿分，「就像大禮包，和鄭仁仙一起會有意想不到的驚喜」。

尹智聖、金鍾炫與金東賢都曾在2017年參加選秀節目《PRODUCE 101》第二季，這次演出同一團的團員，再續前緣。劇中的偶像宿舍生活，讓尹智聖坦言回想到了過去Wanna One時期，「我已經很久沒有過宿舍生活了，拍攝這部戲可說是讓我回想起過去回憶的一段珍貴時光」。他首次挑戰演戲還要演鼓手，直呼沒想到打鼓這麼難。至於與角色的相似度他笑說高達8成，「很愛笑這點滿像的，但只講自己想說的話這點跟我本人不像」。

金鍾炫出道9年也是首次挑戰電視劇，直呼「到現場真的是從頭開始適應」，但他也獲得成員們暖心應援，「因為NU’EST團員都在音樂劇、戲劇上各有經驗，獲得他們不少建議。我們只要彼此有個人活動，都會幫對方加油，比起說太多話，我們都會說『因為你很厲害』、『好好表現再回來』這樣鼓勵對方。」至於在AB6IX本來是哥哥，在劇中變成老么的金東賢則透露，一開始對老么愛撒嬌的設定有點不習慣，現在則越來越喜歡，甚至還獲得「可愛王」的暱稱。

該劇講述頂級偶像因罹患夢遊症，找來醫生住進宿舍秘密治療，在這期間假扮醫生的鄭仁仙與樂團成員們發生一系列甜蜜又緊張的故事。《成為你的夜晚》將於7日起，每周日晚間22：05更新，觀眾可上愛奇藝國際版app或iQ.com收看。