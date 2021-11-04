吳建豪與曾之喬等人當年首次合作。（中視提供）

中視週一至週五晚間8點開播《愛上巧克力》，是曾之喬與吳建豪首部合拍的浪漫愛情劇，同劇演員還有王子、鍾欣凌及薛仕凌等，劇中他們都在巧克力店工作，鍾欣凌和薛仕凌則是一對歡喜冤家，巧合他們也是今年金鐘獎的視后、視帝。

對於這奇妙的緣分，鍾欣凌透露當時拍攝《愛上巧克力》和薛仕凌配成一對，她覺得有點對不起他，「明明這個姊姊比他大這麼多歲，卻跟他演一對，有點吃他豆腐，在劇裡我是倒追他的。」

2人今年都拿下金鐘獎，鍾欣凌透露看到薛仕凌在表演這條路大鳴大放，很為他開心，「那時拍戲他會請教我，我們還一起去找導演討論怎麼演，他是個很認真的演員。」鍾欣凌也期待日後還有機會再合作，「再演一對應該是很難，演母子比較有可能。」

鍾欣凌回想當時她剛生大女兒兔寶，「才生完4個月就接了這部戲。」她的戲份都和年輕演員一起，也因此和曾之喬、吳建豪、王子、薛士凌等變成好朋友，「那時候工作很愉快，遇到這幾個年輕人，帶我看不一樣的世界。」像是等戲的時候，就一起玩桌遊，她才知道年輕人在玩這個，因為生完小孩，生活都是小孩跟尿布，所以出門拍戲，反而讓她心情能放鬆，這讓她更珍惜與大家一起拍戲相處的時光，「只是我明明已經是媽媽了，怎麼還能演年輕人的戲，演起來有些心虛，所以在裡頭盡量要裝嫩一點。」

鍾欣凌在演藝圈作品無數，2個寶貝女兒被問到對媽媽最深刻的作品是什麼？2女兒二寶秒答《我的婆婆怎麼那麼可愛》，而大女兒兔寶的答案則很有「笑」果，「是《鴻門家宴》，因為媽媽每次都只在吃東西，根本沒有在評審。」連鍾欣凌一聽也忍不住爆笑。

即使已拿過4座金鐘獎，其中3座都是女主角獎，鍾欣凌對於自己所扮演的角色，仍舊保有初心，「每次在摸索角色都有些緊張，會先擔心自己有沒有把角色處理好，是自己一路以來對工作的態度。」至於還有什麼想挑戰，她透露原本之前有想過要演壞壞的角色，這在電影《當男人戀愛時》已遇到，現在則是想要演跟自己個性反差大的、很安靜的角色。