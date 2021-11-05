台北市長柯文哲與基隆市長林右昌為基隆捷運爭議，狂開戰場，柯4日更爆林右昌在四長會議要刪除「基八段」的紀錄，引發林怒轟柯說謊抹黑，要求閉嘴。怎料柯晚間臉書PO出「台北購起來」活動資訊，內容也要暗藏雙關語意「錢是你出的、歡迎大家一起撈過界」，還直言「口號如有雷同，那就是雷同了」，酸味十足。

林右昌10月27日在議會施政報告時火力全開，痛批柯對基捷是撈過界，還嗆「錢又不是你出的，柯市長你急什麼？這是我們基隆人的事情，我們基隆人自己會決定！」

柯文哲晚間在臉書PO出「台北購起來」活動資訊，職出「錢是你出的（發票不要丟）」、「歡迎大家一起撈過界」、「2021台北購起來」。

柯文哲表示，從今天起一直到明年2月15日，只要在北市店家消費滿200元，登錄發票或收據，就有機會抽中超過3000萬元好禮，包括百萬高級電動汽車、TeslaMODEL3、LexusUX250h、Audi e-tron 55 advanced豪華電動休旅車、macbookair 、VIVE Flow VR眼鏡、Nintendo Switch健身環大冒險主機組合、Dyson 百倍購物金、金元寶、 iPhone13、Gogoro。

柯強調，日日抽、周周抽、月月抽、還有萬華加碼抽，單筆消費最多可獲得100次抽獎機會，自己的購物金自己賺，歡迎大家統統撈過界，到台北來消費，「不要跟我搶發票」。