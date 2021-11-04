「元大台灣高息低波ETF(00713)」4日公告今年度預估配息金額為每受益權單位數新台幣3.15元，將於11月19日除息，較去年的1.7元大幅成長且為歷年最高。

元大台灣高息低波ETF(00713)自2017年成立以來，自2018年起每年配息金額分別為1.55元、1.6元、去年是1.7元，今年預估日3.15元。元大投信也表示，元大台灣高息低波ETF(00713)收益分配評價第一階段公告為11/4，第二階段公告為11/17，實際配發金額以公告為準。

元大投信說，00713投資標的主要篩選高股息，更同時考慮個股「股東權益報酬率(ROE)」、「本益比」、「營運現金流」等選股因子，能挑選出股價相對被低估的優質個股，且當個股本益比來到偏貴位置時，指數調整也會買低賣高成分股，以降低下跌風險，追求長期累積豐碩投資成果。

元大投信提醒，台股配息具有集中在第三季的特性，一年多次配息的產品，使用單次配息金額計算不代表一年可領到這麼多，可能造成年化配息率被高估，因此投資人在選擇高股息ETF時，要留意長期配息的穩定度。應對台股行情震盪，投資人可在0050、0056、元大台灣ESG永續(00850)等核心部位外，增納元大台灣高息低波ETF(00713)、元大MSCI金融ETF(0055)，以分散配置方式參與台股股價及股息成長機會，並有多次配息達到多元現金流的效果。