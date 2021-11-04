百白親民和粉絲合照。（良人行影業提供）

動作喜劇片《詭扯》將在下周五（12日）正式上映，近日陸續在北中南試映，還舉辦劉冠廷、百白、侯彥西、「全聯先生」邱彥翔、黃尚禾等人的陪看場，有觀眾跟著演員全台跑，甚至有人3、4刷，直呼「從頭笑到尾，而且每一次看都會發現暗藏的驚喜，太厲害了。」

之前劉冠廷、百白舉辦北影最佳男女配角巡迴感恩場，笑浪一波接一波，還多次爆起如雷掌聲，對於劉冠廷頭皮底下的秘密、百白咿喔的口音，都非常好奇，映後QA欲罷不能，為了感謝觀眾的支持，侯彥西、百白、「全聯先生」邱彥翔也陸續舉辦粉絲陪看場，還親民和粉絲合照，也有粉絲跟著搭高鐵跑場，沿路和演員聊天，有觀眾說：「北影閉幕片、高雄台中，陪看場，總共4刷，愈看愈有意思，太多巧思，看1、2次真的根本不夠。」

除了陪看場，民眾還有機會參加「好笑免費不好笑250」特別搶先場活動，觀眾只要在FB ／ IG ／ Dcard ／ PTT 任何社群平台上用一句話推薦《詭扯》，並加上Hashtag「＃詭扯好笑到不用帶錢包 ＃詭扯11月12日全台上映」，當天出示給影城人員，即可免費進場，座位有限，額滿為止。詳細場次資訊請洽官方臉書粉絲團查詢。