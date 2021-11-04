澳洲先前透露，為迅速取得核子動力潛艦對抗中國大陸，將選擇「成熟」設計，代表可能以現有美英潛艦為基礎；美國智庫專家指出，由於反應爐的機密程度較低，澳洲最終可能選擇英國皇家海軍機敏級（Astute-class），而非美國海軍維吉尼亞級（Virginia-class）。

軍事新聞網站「Breaking Defense」2日報導，澳洲皇家海軍核潛艦專案小組負責人米德（Jonathan Mead）中將在聽證會中表示，該國政府打算選擇「成熟」且目前仍存在運轉中生產線的潛艦設計，希望能盡快獲得新水下戰力。

前美國海軍潛艦軍官、華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）資深研究員沙德勒（Brent Sadler）指出，澳洲十分清楚，若要獲得一艘完全由自己設計與建造的新型核子潛艦，須耗費15到20年的時間；要在2035年前獲得新潛艦，須採用現有設計才有機會。

沙德勒進一步分析，雖然已經過大量改良，但機敏級的勞斯萊斯（Rolls-Royce）PWR2反應爐，原始設計仍來自美國提供給英國的S5W反應爐，機密程度較低，適合澳洲使用。沙德勒認為，這也是為何AUKUS聯盟是由美、英、澳三國組成，而非僅由美國和澳洲自行建立。

不過英國已展開核子攻擊潛艦汰換計畫（SSN(R)），有意於2040至2050年代取代機敏級，恐讓澳洲版機敏級剛服役就過時；而反觀維吉尼亞級，按目前計畫將至少生產至2043年、後期版本更預計在美國海軍服役至2070年代；加上美軍仍是在印太對抗中國大陸的主力，澳洲若採用維吉尼亞級，將有效加強雙方作業互通能力、減輕後勤負擔，也讓其擁有不少支持者。