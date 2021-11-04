對於台灣如果遭受攻擊，軍事專家施孝瑋推測，攻擊軍可能直接從淡水河口進來，估計40分鐘可抵達大稻埕碼頭上岸；對我方而言，淡水河防一直是很大的挑戰。

軍事專家施孝瑋4日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》指出，我國陸軍比體能絕不輸美軍，但是實戰經驗就天差地遠，我方比較缺乏臨場經驗，需要經驗傳承，因此美國特戰部隊可以把在伊拉克、阿富汗的實戰經驗傳授給我們。

不過這是否意味發生戰爭時，發生城鎮作戰的機會非常大？施孝瑋披露，因為美國希望台灣抵抗時間越長越好，以美國自己的經驗，要讓攻擊軍受到最大耗損，就是在巷戰階段。而如果台灣全民皆兵，在巷戰拚到底，可以幫台灣爭取更多的時間，國際間進行「調處」的機會比較大。

他推測，如果要攻台，可能直接從淡水河口進來，估計40分鐘可抵達大稻埕碼頭上岸。但附近有相當多的住民地，如果有小股特戰部隊，可以對攻擊軍造成騷擾伏擊，攻擊軍的成本會最大，經過一段時間後，接受國際調處的機會比較大。

施孝瑋說，對國防部而言，淡水河防一直是很大的挑戰，因為淡水河道開口是朝西北方向，攻擊軍的速度有很大的優勢，過去所有的想定包括火燒油桶，或是海陸突擊車，或是快速布雷，主要就是阻止攻擊軍突擊，最後防線就是炸毀關渡大橋讓攻擊軍無法穿越。