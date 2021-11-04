大陸男星杜淳是知名星二代，父親是著名演員杜志國、母親楊麗是專業舞蹈演員，因此他從小被特別關注，長大後也跟隨父親腳步當演員，帥氣形象和精湛演技成為頂流演員之一。40歲的杜淳今年元旦無預警公開結婚消息，沒多久又宣布嬌妻王燦懷孕，受到各界祝福；近日王燦曬出居家穿搭照，卻被網友酸「不像明星老婆」，她一一從容回覆，意外被大讚有高情商。

杜淳從成名作電視劇《漢武大帝》的年輕漢武帝，到2020年電影《八佰》裡正義凜然的民族英雄謝晉元將軍，明明可以靠顏值卻展現純熟演技，廣受大陸民眾喜愛；40歲的杜淳過去鮮少傳出緋聞，也被視為黃金單身漢，但今年元旦他突然曬出跟嬌妻王燦的結婚證，向外界分享喜事，2月更在節目中透露妻子懷孕，4月就迎來前世情人「小蛋餃」，不時會分享一家三口溫馨生活點滴。

王燦在小紅書的居家穿搭照被酸民批評很土，但她高EQ回應讓人另眼相看。(圖/ 摘自王燦小紅書)

國民老公杜淳娶妻生女後，嬌妻王燦雖然是圈外人，但夫妻倆一起上實境秀《婆婆和媽媽》，王燦媲美演藝圈女星的外貌驚艷眾人，相對的她一舉一動也開始被放大檢視；3日晚間王燦在社群平台「小紅書」更新動態，PO出居家穿搭照，一件粉紅色針織上衣搭淺色牛仔褲和粉色帆布鞋，頭戴一頂白色針織帽，在鏡子前變換各種姿勢，看起來相當有自信。

不過，王燦這一系列美照卻引來酸民批評，「不敢相信這個是明星老婆的穿搭」、「穿搭土，但是臉挺好看」、「好身材浪費了，妳是故意穿成這樣氣我們的吧」、「穿搭不行啊，浪費了一張臉」；但對於這些難聽負評，王燦親自從容地一一回應，她認為在家不都以舒服為主，也說出門就會花時間收拾打扮自己。不少人看到王燦應對得體，也忍不住讚她有高情商，對她另眼相看。