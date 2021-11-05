被視為華語饒舌傳奇的宋岳庭以《Life’s a struggle》，當年年僅23歲的他因骨癌離開世界，但其銳利的歌詞、充滿感情的聲音，唱出社會底層的心聲，影響無數年輕人、音樂人，更獲得金曲獎肯定，他被視為天才、為社會發聲的人、華語饒舌先鋒，但在他的表弟賴正棠心中，「他是在我們幾個表兄弟姐妹中，不論是玩音樂、打電動、跳舞，他都是最厲害的那個。」

賴正棠與宋岳庭合照。（宋岳庭家人提供）

現職恒昇設計 CEO的賴正棠William，他對數位設計領域的實力受到賓士等頂級品牌肯定，而啟蒙他創作之路的便是他的表哥宋岳庭，「因為他很會畫畫，我不太會畫都學著他畫，（雖然）我都畫得沒有他好，也不是很接近。」在宋岳庭移民美國前，他們家族每週末都會到外婆家聚餐，玩一些小朋友的遊戲、一起聽音樂、跳舞，在各方面都十分突出的他，也自然受到表弟妹的崇拜與效仿，也讓他們這被幾乎都是從事電影、服裝設計等創作性質的職業。

由宋岳庭家人提供的獨家照片，圖為宋岳庭移民美國前，在台過生日時與表弟賴正棠William、家人的合照。（宋岳庭家人提供）

有些人可能會因為《Life’s a struggle》的犀利，誤會宋岳庭是個嚴肅、黑暗的人，但William卻表示「其實他是一個很搞笑、喜歡逗人的人，他是我們表兄弟裡面最搞笑的一個。」身為一個創作者，深陷泥沼時不自怨自艾，宋岳庭反而最黑暗、最不幸的經歷濃縮近一首歌中，那是屬於他的宣洩管道，也打動無數人的內心，這也隱約地透露出他最耀眼、與眾不同的地方，「我們（小時候）在玩音樂的時候，都會幻想哪天成為明星，但他（宋）卻是認真的去想要怎麼精進自己的技術，貫徹自己的信念、去完成。」這樣的信念也是他留給他的弟妹們、粉絲們最棒的精神遺產。

在家族、華語饒舌界都是先驅者的宋岳庭，Willam決定與NFT 音樂發行平台 Fansi 、INCEPTION 啟藝及藝術家陳青琳合作，運用近期在藝術創作領域具有先驅者地位的「NFT區塊鏈技術」以「Life’s a Gift」為題，在宋岳庭生日11月6日當天舉行宋岳庭紀念NFT特展，運用其作品《Origin》、《Daydream》、《Becoming a Lagend》3 件作品，音樂選用「YEAG」搭配宋岳庭的插畫、手稿等元素，作為生日禮物送給他，同時也透過他將這份禮物傳遞給更多需要的人，將本次活動所產生所有收益扣除平台費後全數捐給「中華民國兒童癌症基金會」，希望能夠為癌症病童盡一份心力。