民進黨從2020年總統大選，以致到最近的台中市第二選區台灣基進陳柏惟罷免案。常在臉書評論時事的藥師林士峰，民進黨一貫喊出「抗中保台」的選舉口號，選舉紅利來的容易，歷史不斷重演的結果，國家許多重要建設和法案，淪為空談；這對國家發展來說，可說是警訊。

藥師林士峰4日在臉書貼文表示，民進黨的抗中保台選舉口號，從總統選舉、高雄市長補選、陳柏惟罷免案都見其蹤跡，尤其總統大選更是推上了史上最高得票的總統，ㄧ掃兩年前民進黨大敗的陰霾。2020年的反送中議題，民進黨更喊出以台灣民主撐起香港民主的口號，讓許多很少談論政治的朋友，呼籲ㄧ定要為了這個返鄉投票。

林士峰指出，多數朋友無法理解國家政策的運作，對國家舉債濫用很難感同深受，是在浪費自己的納稅錢，判斷哪個首長政績對國家來說是進步的象徵，太難了。反之善惡二分法，就很容易理解。

林士峰點出，最後選舉紅利來的容易，歷史不斷重演的結果，國家許多重要建設和法案，淪為空談。以致這次陳柏惟罷免案，也才驚險過關。這對國家發展來說，是個警訊。因此比起虛無飄渺的意識型態，若在意政治人物的誠信，以及國家治理政策的人民越多，不讓執政黨輕易透過選舉口號獲勝，這個國家也才能擺脫空轉的泥沼，再度向前邁進。