百貨周年慶、電商雙11炒熱內需消費，加上五倍券上路，家樂福全力動員家樂福線上購物、量販店通路，量販熱門商品下殺3.4折起、線上早鳥瘋搶1折商品，延續消費熱潮，家樂福表示，紙本五倍券已收到新台幣7.6億元，加上雙11營收再向上攀升，樂觀看到全年營收目標上看900億元。

五倍券上路將滿月，家樂福統計截至於10月底為止，紙本券已締造7.6億元的業績，搭配雙11購物節的促銷，五倍券商機可望呈倍數增長。

家樂福年底重頭戲「歐洲週」即日起開跑，這次克服種種進貨問題，引進歐洲超過10多個國家、300多種美食與料理，其中更有超過30款新商品首次登場，而最引人矚目的還是每年一度的Wine Fair，今年透過與法國工商協會合作引進超過1200支精選葡萄酒，全台八家分店舉辦微醺之夜試飲，家樂福表示，備足貨量、迎戰五倍券熱潮，預估經濟解封後衝一波買氣。

家樂福觀察，5月中旬爆發疫情之後，葡萄酒熱銷期亦從以往的10-12月提前從5月就開始，選購價格呈M型化，集中在低價如199-499元或買2送1、高價如2380至2萬2800元，中價位近千元紅酒占比不到2成。