美中貿易戰持續延燒，儘管美國貿易代表戴琪喊話，期盼能冷靜溝通，然美國海關又扣留1家太陽能板製造商的貨物，但不同以往，隆基綠能科技是全球最大的光伏面板製造商，意味著拜登政府對大陸光電產業的打擊力道與日漸增。

據隆基上海證交所公告，在10月28日至11月3日期間，美國海關依據暫扣令對隆基綠能科技及美國子公司出口到美國共計40.31MW組件產品進行扣留，該批貨物占公司2020年出口美國銷量1.59%。

公告稱，公司已建立相關產品追溯性管理和工作流程，能夠提供相關產品的可追溯證據，以證明本次美國海關暫扣組件產品，所採用的矽原料符合美國政府的監管要求；隆基強調，目前對美發貨仍正常，美國暫扣令對公司的經營並未造成重大不利影響，該公司將持續關注此事對美國出貨的影響。

《香港經濟日報》報導，此消息也代表，繼晶科能源、阿特斯、天合光能等大陸太陽能製造商之後，又一陸廠遭美國扣留貨物，而這些公司皆是與合盛矽業有所往來。

針對此事，大陸外交部發言人汪文彬表示，中方表示強烈不滿和譴責，對無端受害的涉事企業表示同情和慰問，敦促美方立即糾正錯誤，停止對中國企業的無理打壓，為兩國關係穩定發展和應對氣候變化合作創作必要條件，並採一切必要措施，維護中國企業的正當合法權益。