電商citiesocial宣布與緯來電視網旗下的緯來日本台聯手，推出全新日系生活購物平台「日本好物調查局」，結合雙方優勢、強強聯手，要讓消費者體驗最精準的選物、最獨特的日系生活商品。

新冠疫情讓消費者大幅轉往電商消費，目前雖疫情趨緩，但已體驗過電商便利性的消費者行為卻回不去了，特別是以往習慣到國外購物的消費者，眼看要恢復到能隨時出國旅遊的日子還遙遙無期，消費者只好將海外購物的美好經驗寄情於線上購物。

citiesocial看好國人短期無法出國旅遊，加上對日系商品的喜愛，特別與最了解日本流行文化的緯來日本台合作，結合citiesocial十年來的垂直電商經驗及最精準的選物眼光，要成為消費者探索美好、聰明日系生活的媒介。

citiesocial 首席執行長王偉任表示，對這次的合作充滿期待；他說：「過去十年的電商經驗，讓citiesocial能夠精準的挑選出最適合台灣消費者的商品」；而緯來日本台是最了解日本流行文化的專家。站在巨人的肩膀上，王偉任表示，有信心能挖掘出最獨特的商品，讓消費者不用到日本就能體驗到日系美好生活。」