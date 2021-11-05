美國官員今天表示，政府將針對企業、聯邦承包商和醫療機構、療養院等祭出嚴格疫苗施打令，強制數千萬名美國就業人口接種COVID-19疫苗，新規將在明年1月4日生效。

路透社報導，美國將自2022年1月4日起，強制民營機構員工施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，否則須每週提交病毒檢測報告。

不具名美國官員今天表示，針對聯邦承包商的疫苗強制令將延後一個月實施，至1月4日上路。

參與聯邦醫療保險和補助計畫（Medicare and Medicaid）的數百萬名醫療機構和療養院員工，也必須在1月4日前接種疫苗。

法新社指出，員工人數超過100人的企業將受此強制令規範。

官員表示，新規將適用於全美2/3以上的就業人口。

路透社報導，在許多場會議中，代表零售商、物流公司和建築工人等的企業和團體，以擔心缺工為由，籲請拜登政府將疫苗強制令延至新年後實施。

雇主無需提供或支付COVID-19檢測費用，新規並為有醫療和宗教顧慮的人士提供豁免。

美國政府高層官員指出，不遵守疫苗強制令者每次恐遭近1萬4000美元罰款，隨違規次數增加而提高罰金；但他們並未說明，拒打疫苗或拒做篩檢的員工是否會遭開除。

美國原本力拚今年7月4日前達成70%成年人口至少接種一劑疫苗的目標，但現已落空，因為白宮低估了國內日益增長的反疫苗情緒。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1101104