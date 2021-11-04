新竹縣竹北市4日傳出有隨機抱童案，在不少地方群組瘋傳，引發恐慌，警方獲報後立即了解、釐清，並澄清為單一個案，非數起案件。（翻攝照片）

新竹縣竹北市4日傳出有隨機抱童案，在不少地方群組瘋傳，引發恐慌，警方獲報後立即了解、釐清，並澄清為單一個案，非數起案件。（翻攝照片）

新竹縣竹北市4日下午傳出一則公告截圖，上述「社區周邊大樓發生數起陌生人隨機抱兒童事件」，警方得知後不敢大意，立即調閱監視器釐清，發現上月28日下午，勝利八街因有施工，一名工人協助交通管制，卻在未經一名母親許可之下，逕行將孩子抱起協助離開，警方4日晚間將相關人員通知到案，因工人舉動恐涉有強制罪嫌，將函送新竹地檢署偵辦。

「陌生人隨機抱兒童」、「學校周遭有陌生人抱走小孩」等訊息4日下午瘋傳，引發不少民眾憂慮，六家派出所獲報後，立即前往勝利八街附近社區大樓了解狀況，並找到當事人，晚間也通知工人到案說明。

據了解，此起案件發生在10月28日下午3點許，一名女子帶著孩童經過橋梁施工處，一名戴著安全帽的工人，疑似因為安全考量、協助孩童通行，在未經女子許可下，逕行抱起孩子，但女子十分驚慌，拒絕工人動作，就立即離開現場。

警方表示，由於工人在未經女子許可之下，即使基於考量兒童安全，但逕自抱起孩童的行為，已有涉嫌違反強制罪之虞，將函送法辦。警方也澄清，此案為單一個案，並非傳言、公告中的「數起」，也已找到相關人士，請民眾放心、不必恐慌。