台灣各家超商提供多元服務，店員也是身懷各種技能，不過近期有民眾發現部分超商取貨服務已改為「自助取貨」，認為讓店員有時間喘息很好，不過也有人認為取貨制度改變，可能帶來一些風險。

一名網友近日在PTT超商板發文表示，發現住家附近的萊爾富及OK超商，都改成自助取貨，還貼上「本門市採取自助取貨」的公告，雖然不是所有超商都跟著改，但覺得自助還不錯，不然有時候人多真的卡很久，節省店員及顧客的時間。

不少網友也留言回應，「自己找快很多+1」、「昨天去萊爾富也發現變成自助的了」、「我們這邊小萊只有大箱是自助，其他小包裹還是店員拿」、「很好啊，甚至連末3碼都用印的，超清楚」、「自己找真的比較快，店員找有時候後面會大排長龍很歹勢」。

另一派網友認為改自助取貨會有些風險，「自助有時候有點可怕，那些拿貨的人都不知道怎麼摔你的包裹的」、「自助也有風險，被挾帶A走或是被摔被亂丟，可能還要像蝦皮自己的據點吧」、「我家附近ok找了一個阿北專門在幫人找貨」。