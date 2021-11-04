小孩子因不懂人情世故，往往說出來的話不加修飾，卻也都是事實。女網友PO出孩子在國語作業的填空與造句，沒想到孩子的答案把家裡的醜事全部說了出去，讓她崩潰不已，直呼「毀了」，網友看到內容也笑翻。

女網友在臉書《爆廢公社》PO文「我有那麼恐怖嗎」，原來是孩子的國語回家作業，在造句練習中，寫下了多件父母醜事，包括「爸爸不打人」、「媽媽生氣時，有時候打人，有時候罵人，有時候跪地，有時候罰站」，最後一題「除了...同時也，孩子更回答「媽媽除了打我，同時也會打爸爸」。

孩子造句作業上表示媽媽生氣會打人，而且常常連爸爸一起打，讓媽媽崩潰直呼全毀了。(圖／爆廢公社)

看到孩子曝光自家3大秘密「爸爸不會打人」、「媽媽會打人」、「媽媽會連爸爸一起打」，讓原PO崩潰直呼「完了毀了」，也詢問「請問我該怎麼處理我家這隻」。

網友看到全笑翻：「老師看到不知做何感想」、「我比較擔心爸爸安危...」、「小孩子都很誠實的」、「有時候還會打通宵，爸爸總是說在摔跤」、「小孩就是來討債的XD」、「連老師都會怕」、「媽媽兇起來連爸爸一起打」、「我可以給爸爸家暴專線」、「身為二寶媽，看到快笑死」。