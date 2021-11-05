《正常發揮》

台中二選區立委補選，民進黨中執會徵召前立委林靜儀參選。國民黨文傳會副主委黃子哲爆料，林靜儀作為衛福部「預防接種受害救濟審議小組」委員，今年9次會議卻8度缺席，其中6次都在上綠媒電視台的政論節目。前民進黨立委郭正亮表示，林靜儀缺席會議，恐怕至少會少掉幾千票。

針對8度缺席「預防接種受害救濟審議小組」會議，林靜儀則回應說，國民黨抹黑她與幾位專家是「為了護航高端疫苗」，為避免造成其他專家被抹黑，後來她即使時間可以配合，也暫時不出席會議。

郭正亮4日在中天政論節目《正常發揮》中表示，搞不好衛福部長陳時中不讓她辭職，因為不容易找到這麼配合的婦產科醫師。本來就要幫疫苗受害者講話，而且對很多不合理的聲音要說NO，可是她不是這種角色，去現場都要說YES。

郭正亮接著表示，當高端疫苗審查時，有幾個委員有利益相關者，陳時中有理你嗎？但他現在為什麼會理你，是因為林靜儀要選舉。他不處理會傷到林靜儀，所以要趕快止損。

郭正亮指出，缺席會議至少讓林靜儀少掉幾千票中間選民，這個對她很傷。因為大部分的人不認識林靜儀，但她缺席會議這件事不是一次，而是很多次。