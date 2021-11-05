美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）3日表示，即使中共解放軍正在發展未來能夠強行拿下台灣的能力，但中國大陸短期24個月內不太可能入侵台灣，但也語帶保留表示「任何事都可能發生」。對此，前民進黨立委郭正亮也透露他個人看法。

中華民國海軍艦艇發射導彈。圖為示意圖。(圖/翻攝自海軍司令部臉書)

畢業於美國耶魯大學政治學博士的郭正亮，4日上《中天新聞》政論節目「頭條開講」表示，美方比較保險的說法是時間不能說太遠，反觀我國國安局長陳明通說，任內絕對不會攻佔東沙島，他覺得，國安體系不會有人這樣講話，因為一般都是談會不會打台灣，解放軍打與不打要看美國做甚麼事來反應，如果美方讓台灣把「一些武器」擺上島，若出現變數，結果是不是就不一樣了？

郭正亮續指，就他了解到，共軍內部也的確就「單打外島，不打台灣」有過內部討論，目前的想法確實是如此，但美國如果有一些新的變招，會不會打東沙或台灣，這都很難講。

【頭條開講】中國大勝利!RCEP世界最大經貿圈成立!五角大廈:2027台海以戰逼和!CIA密訪俄羅斯曝光!拉俄排中美國算盤打得精! @頭條開講 20211104完整版

郭正亮還表示，目前台海開戰的說法，從2025年到美國最新的中共軍力報告書分析的2027年都有，時間點也都差不多很接近，只是為什麼是2024之後，關鍵在於2024台灣的新任總統是誰和兩岸政策是什麼就很重要。