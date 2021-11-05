東森集團捐贈千萬抗衰老研究室設備，並成立臺大東森生技暨生醫研發中心4日舉辦揭牌儀式，國立臺灣大學副校長陳銘憲與東森集團副總裁廖尚文為抗衰老實驗室與臺大東森生技暨生醫研發中心共同喜誌揭牌，展現面向臺灣學界，接軌全球頂尖研發單位，跨國跨領域共同合作的決心。

產學合作研究有成，東森活泉鹿胎盤素研究經過2期的功效驗證，由臺灣大學的生化科技學系副教授陳彥榮首度進行並公開發表，東森集團總裁王令麟表示，產學雙方緊密合作，能帶給消費者最好、有保障的產品，同時為台灣生技未來盡一點力，讓產業升級走在最前端。

為培養生技人才並深化產學合作，東森集團於今年1月捐贈臺灣大學興建一棟面積7000坪的生技大樓，由東森集團總裁王令麟與臺大校長管中閔共同簽署「生技大樓捐贈與產學合作意向書」，預計大樓在6年內興建完成。

陳銘憲表示，今年1月與東森雙方達成產學合作的共識，以及規劃生技大樓的興建，遍及領域包括生命科學院、生農學院，兩大學院的研究發展，而今日建立臺大東森生技暨生醫研發中心與抗衰老實驗室，未來希望與生物資源暨農學院相關系所與附設農業試驗場進行產學合作，包含產品研究開發、技術轉移與產品化，促進雙方在農業科技、農產品推廣與生化科技領域更深的交流與研究合作。

東森集團廖尚文副總裁表示：，每年將投入上千萬的預算投入臺大東森生技暨生醫研發中心，設置千萬級實驗室，希望將最頂尖技術應用在各種產品上，也透過研發中心、檢驗產品功效、研發中心成立，將縮短技術到產品的時間。